Fête foraine

Esplanade des Villes Jumelées Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-08

Manèges colorés, odeurs sucrées, rires éclatants… Laissez-vous emporter par l’ambiance unique de la fête foraine ! Petits et grands y trouveront leur bonheur sensations fortes, jeux d’adresse, gourmandises à partager et souvenirs à collectionner.

Manèges colorés, odeurs sucrées, rires éclatants… Laissez-vous emporter par l’ambiance unique de la fête foraine ! Petits et grands y trouveront leur bonheur sensations fortes, jeux d’adresse, gourmandises à partager et souvenirs à collectionner.

Une sortie idéale pour s’amuser, se retrouver et retomber en enfance, le temps d’un après-midi ou d’une soirée.

Du lundi au jeudi de 14h à 23h

Du vendredi au dimanche de 14h à 00h

Les 13 et 18 juillet de 14h à 01h .

Esplanade des Villes Jumelées Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Fête foraine

Colorful rides, sweet smells, bright laughter? Let yourself be carried away by the unique atmosphere of the funfair! There’s something for everyone: thrills, games of skill, treats to share and souvenirs to collect.

L’événement Fête foraine Cabourg a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge