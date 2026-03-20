Fête foraine Cabourg
Fête foraine Cabourg mercredi 8 juillet 2026.
Fête foraine
Esplanade des Villes Jumelées Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-08
Manèges colorés, odeurs sucrées, rires éclatants… Laissez-vous emporter par l’ambiance unique de la fête foraine ! Petits et grands y trouveront leur bonheur sensations fortes, jeux d’adresse, gourmandises à partager et souvenirs à collectionner.
Manèges colorés, odeurs sucrées, rires éclatants… Laissez-vous emporter par l’ambiance unique de la fête foraine ! Petits et grands y trouveront leur bonheur sensations fortes, jeux d’adresse, gourmandises à partager et souvenirs à collectionner.
Une sortie idéale pour s’amuser, se retrouver et retomber en enfance, le temps d’un après-midi ou d’une soirée.
Du lundi au jeudi de 14h à 23h
Du vendredi au dimanche de 14h à 00h
Les 13 et 18 juillet de 14h à 01h .
Esplanade des Villes Jumelées Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Fête foraine
Colorful rides, sweet smells, bright laughter? Let yourself be carried away by the unique atmosphere of the funfair! There’s something for everyone: thrills, games of skill, treats to share and souvenirs to collect.
L’événement Fête foraine Cabourg a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge