Concert Duo Guitare Alto Gaëlle SOLAL & Arnaud THORETTE Salle Le Balnéum Dinard

Concert Duo Guitare Alto Gaëlle SOLAL & Arnaud THORETTE

Salle Le Balnéum 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 21:30:00

2026-03-14

Rendez-vous pour un duo guitare et alto proposé par l’association Week-end de musique classique !

Gaëlle Solal

Entrée à 16 ans au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, elle y obtient le 1er prix de guitare à l’unanimité et le diplôme de formation supérieure mention très bien dans la classe d’Alberto Ponce ainsi que le cycle de perfectionnement avec Roland Dyens. De la Hochschule für Musik de Cologne avec Roberto Aussel à l’Université du Québec à Montréal avec Alvaro Pierri.

En 1998, Gaëlle Solal est la Première femme Française à gagner le premier prix au concours international de guitare classique Michele-Pittaluga à Alexandrie.

Premier prix à Locquemeau, à Savone, à Sernancehle.

En 2006, elle est lauréate du 2e prix de la Guitar Foundation of America.

Elle est finaliste du concours de la Guilde des artistes de concert de New York, lauréate des Fondations Beracasa, Meyer, Contestabile et boursière du Mécénat Société Générale.

En 2018, elle monte le spectacle musical Crazy Nails! à deux guitares avec Boris Gaquere lors des Flâneries musicales de Reims. Elle est une des invités de Guitare, guitares par Sébastien Llinares sur France Musique au sujet d’une transcription de Heinrich Von Bibe.

Arnaud Thorette

Révélation Classica en 2006, Arnaud Thorette a enregistré une quarantaine de disques salués par la presse française et étrangère.

Il étudie au CRR de Versailles puis au CNSMD de Lyon avec l’altiste Tasso Adamopoulos. Il obtient en 2003 le Diplôme National Supérieur d’Etudes Musicales à l’unanimité avec les félicitations du jury et poursuit un 3ème cycle en alto et en musique de chambre. Il se perfectionne à Rotterdam, Genève, Sienne. Il remporte cinq Grands Prix Internationaux ainsi que le prix de l’Académie Ravel. Enfin, il étudie la musique ancienne au Centre de musique baroque de Versailles.

Arnaud Thorette est soutenu dans ses multiples projets par de grandes fondations Fondation Orange, Singer-Polignac, SAFRAN, HSBC, Mécénat Musical Société Générale….

Salle Le Balnéum 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 79 16 87

