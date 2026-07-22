AGENDA · Coutances
Concert Duo Panama Coutances
vendredi 24 juillet 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Concert Duo Panama
20 Rue des Boissières Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert Duo Panama (bossa nova / salsa / jazz latin) au lady bière !
Rendez-vous au lady bière pour partager un moment festif et chaleureux. À très vite ! .
20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com
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English : Concert Duo Panama
L’événement Concert Duo Panama Coutances a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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