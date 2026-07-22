Informations pratiques

Coutances

Concert Duo Panama

20 Rue des Boissières Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert Duo Panama (bossa nova / salsa / jazz latin) au lady bière !

Rendez-vous au lady bière pour partager un moment festif et chaleureux. À très vite ! .

20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com

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English : Concert Duo Panama

L’événement Concert Duo Panama Coutances a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme