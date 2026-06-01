CONCERT DUO POÉSIE Chemin de la Grangette Sepx
CONCERT DUO POÉSIE Chemin de la Grangette Sepx vendredi 26 juin 2026.
Sepx
CONCERT DUO POÉSIE
Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Concert organisé par la brasserie la Commingeoise avec un repas.
Soirée crêpes avec des interprétations de chansons françaises chant et piano, et bien sur dégustations de nos bonnes bières de la brasserie ! .
Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Concert organized by brasserie la Commingeoise with a meal.
L’événement CONCERT DUO POÉSIE Sepx a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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