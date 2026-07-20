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AGENDA · Mazille

Concert DUOS DE CŒUR Église Saint-Blaise Mazille

dimanche 2 août 2026 · Église Saint-Blaise · Mazille

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Église Saint-Blaise
Adresse
Place de l'église
Ville
71250 Mazille
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mazille

Concert DUOS DE CŒUR

Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Concert DUOS DE CŒUR • Musique de chambre

MOZART Sonate pour violon et piano K.304
SCHUMANN Stücke in Volkston pour violoncelle et piano op.102
MOZART Rondo pour piano K.511
SCHUMANN Fantasiestücke pour clarinette et piano op.73

Tibi Cziger, clarinette • Grégoire Torossian, violon • Éric-Maria Couturier, violoncelle • Mara Dobresco, piano • Juliana Steinbach, piano

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

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Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert DUOS DE CŒUR

L’événement Concert DUOS DE CŒUR Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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