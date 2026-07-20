Concert DUOS DE CŒUR Église Saint-Blaise Mazille

Informations pratiques

Mazille

Concert DUOS DE CŒUR

Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 12:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Concert DUOS DE CŒUR • Musique de chambre

MOZART Sonate pour violon et piano K.304

SCHUMANN Stücke in Volkston pour violoncelle et piano op.102

MOZART Rondo pour piano K.511

SCHUMANN Fantasiestücke pour clarinette et piano op.73

Tibi Cziger, clarinette • Grégoire Torossian, violon • Éric-Maria Couturier, violoncelle • Mara Dobresco, piano • Juliana Steinbach, piano

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

#concerts #musique #music #musiqueclassique #classicalmusic #piano #musiquedechambre @chambermusic #patrimoine @architecture #cheminsduroman #sitesclunisiens #culture #charolais #brionnais #clunisois #saonetloire #bourgognefranchecomté .

Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert DUOS DE CŒUR

L’événement Concert DUOS DE CŒUR Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais