Concert DUOS DE CŒUR Église Saint-Blaise Mazille
dimanche 2 août 2026 · Église Saint-Blaise · Mazille
Informations pratiques
Mazille
Concert DUOS DE CŒUR
Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Concert DUOS DE CŒUR • Musique de chambre
MOZART Sonate pour violon et piano K.304
SCHUMANN Stücke in Volkston pour violoncelle et piano op.102
MOZART Rondo pour piano K.511
SCHUMANN Fantasiestücke pour clarinette et piano op.73
Tibi Cziger, clarinette • Grégoire Torossian, violon • Éric-Maria Couturier, violoncelle • Mara Dobresco, piano • Juliana Steinbach, piano
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.
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Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert DUOS DE CŒUR
L’événement Concert DUOS DE CŒUR Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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