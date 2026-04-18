Concert Dylan Lapassade Place des Eiders La Tremblade

La Tremblade

Concert Dylan Lapassade

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concert du chanteur Dylan Lapassade

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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festronce@gmail.com

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English :

Concert by singer Dylan Lapassade

L’événement Concert Dylan Lapassade La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade