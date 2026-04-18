Concert Dylan Lapassade Place des Eiders La Tremblade
Concert Dylan Lapassade Place des Eiders La Tremblade mercredi 15 juillet 2026.
La Tremblade
Concert Dylan Lapassade
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Concert du chanteur Dylan Lapassade
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festronce@gmail.com
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English :
Concert by singer Dylan Lapassade
L’événement Concert Dylan Lapassade La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade
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