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Concert échange rue de l’égalité Bessay-sur-Allier

Concert échange rue de l’égalité Bessay-sur-Allier samedi 13 juin 2026.

Lieu : rue de l'égalité

Adresse : Centre socioculturel

Ville : 03340 Bessay-sur-Allier

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bessay-sur-Allier

Concert échange

rue de l’égalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

La Société Musicale l’Indépendante de Bessay-sur-Allier reçoit la Fanfare de Coutouvre pour un concert d’échange.
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rue de l’égalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Société Musicale l?Indépendante de Bessay-sur-Allier hosts the Fanfare de Coutouvre for an exchange concert.

L’événement Concert échange Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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