Concert échange rue de l’égalité Bessay-sur-Allier
Concert échange rue de l’égalité Bessay-sur-Allier samedi 13 juin 2026.
Bessay-sur-Allier
Concert échange
rue de l’égalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Société Musicale l’Indépendante de Bessay-sur-Allier reçoit la Fanfare de Coutouvre pour un concert d’échange.
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rue de l’égalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Société Musicale l?Indépendante de Bessay-sur-Allier hosts the Fanfare de Coutouvre for an exchange concert.
L’événement Concert échange Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région