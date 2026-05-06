Concert Échos d’opéra Église Houlgate

Houlgate

Concert Échos d’opéra

Église Place de l’Église Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Imaginez les classiques de l’opéra, portés non plus par des chanteurs, mais par 5 instruments à vent de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen ! Une invitation à écouter autrement les chefs-d’œuvre lyriques de Mozart, Bizet ou Verdi, rejoués en une version sans voix… mais pas sans émotions !

Imaginez la tension dramatique de Don Giovanni, l’humour des Noces de Figaro, ou l’éclat des Carmen et Arlésienne… portés non plus par des chanteurs, mais par 5 instruments à vent de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen !

Ce programme singulier vous invite à écouter autrement des airs que vous croyiez connaître dans cette version réduite mais expressive, les mélodies retrouvent leur fraîcheur, leurs dynamiques, leur théâtralité brute. Mozart, Bizet, Verdi leurs chefs-d’œuvre lyriques sont ici rejoués comme des miniatures pleines d’élan. En contrepoint, Le Tombeau de Couperin de Ravel, œuvre non lyrique mais hommage raffiné au baroque français, clôt le concert sur une note d’élégance introspective.

Une plongée dans un opéra sans voix… mais pas sans émotions !

Billetterie en ligne, et sur place dans la limite des places disponibles. .

Église Place de l’Église Houlgate 14510 Calvados Normandie

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English : Concert Échos d’opéra

Imagine opera classics performed not by singers, but by 5 wind instruments from the Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen! An invitation to listen differently to the operatic masterpieces of Mozart, Bizet and Verdi, performed in a version without voices… but not without emotion!

L’événement Concert Échos d’opéra Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge