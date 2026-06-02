Concert Efkabé parking le grand escalier Saint-Michel-Chef-Chef
Concert Efkabé parking le grand escalier Saint-Michel-Chef-Chef vendredi 28 août 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Concert Efkabé
parking le grand escalier Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez vous déhancher lors du concert de Efkabé à Saint Michel-chef-chef!
Qui est Efkabé ?
Ce groupe de musique, originaire de la région de Nantes, est réputé pour son énergie débordante et son univers hybride qualifié de latino-afro-jazzy-funk.
Il puise son inspiration dans les singularités de ses musiciens, en créant un melting pot musical qui se nourrit souvent des racines jazz.
C’est une formation taillée pour la scène, dont l’objectif premier est de faire vibrer et danser le public grâce à des rythmes hautement énergiques et métissés.
Un répertoire original, des compositions variées qui mettent toujours un point d’honneur au groove et à l’improvisation!
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parking le grand escalier Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr
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English :
Come and rock out to the Efkabé concert in Saint Michel-chef-chef!
L’événement Concert Efkabé Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
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