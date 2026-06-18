Concert Eglise de l’Ile de Batz Choeur Jubilate de Toulon Île-de-Batz
Concert Eglise de l’Ile de Batz Choeur Jubilate de Toulon Île-de-Batz lundi 6 juillet 2026.
Île-de-Batz
Concert Eglise de l’Ile de Batz Choeur Jubilate de Toulon
Rue Neuve Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Jubilate, choeur créé en 1997 à la Cathédrale de Toulon, cultive le chant grégorien et les polyphonies anciennes. La mezzo internationale Yan ZAWACKI apporte ses qualités de voix pour des pièces solo.
Le programme de cette année 2026, intitulé SALVE MATER , Salut Mère, sera donné en Bretagne par trois solistes Yan ZAWACKI mezzo qui interprètera le magnifique Salve Mater de Pergolèse, accompagnée à l’orgue par Angélique KRIEGER, elle-même soprano, et Alain Pupier, baryton et chef de choeur chantera et dirigera le plain-chant et les polyphonies. .
Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 07 31 59 09
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English :
L’événement Concert Eglise de l’Ile de Batz Choeur Jubilate de Toulon Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-06-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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