Concert, Église du Gesù, Toulouse
Concert, Église du Gesù, Toulouse mardi 19 mai 2026.
Concert Mardi 19 mai, 20h00 Église du Gesù Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T20:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T20:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir de mardi 8 mai 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places peuvent se libérer. Nous vous invitons à vous présenter sur place 15 minutes avant le début du concert).
Concert du Chœur élémentaire et du Chœur Ado du Conservatoire
Rolandas Muleika, direction
Église du Gesù 22 bis rue des Fleurs, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Des choeurs de Muleika Rolandas
© NC
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