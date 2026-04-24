Concert, Église du Gesù, Toulouse
Concert, Église du Gesù, Toulouse mercredi 20 mai 2026.
Concert Mercredi 20 mai, 20h00 Église du Gesù Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00
Concert de l’Ensemble vocal et de l’Ensemble polyphonique du Conservatoire
Rolandas Muleika, direction
Église du Gesù 22 bis rue des Fleurs, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Ensemble vocal et Ensemble polyphonique du Conservatoire
© NC
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