Concert, Église du Gesù, Toulouse

Concert Mercredi 20 mai, 20h00 Église du Gesù Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00

Concert de l’Ensemble vocal et de l’Ensemble polyphonique du Conservatoire

Rolandas Muleika, direction

Église du Gesù 22 bis rue des Fleurs, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Ensemble vocal et Ensemble polyphonique du Conservatoire

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