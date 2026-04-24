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Concert, Église du Gesù, Toulouse

Concert, Église du Gesù, Toulouse

Concert, Église du Gesù, Toulouse mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Église du Gesù

Adresse : 22 bis rue des Fleurs, 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Entrée libre sur réservation

Concert Mercredi 20 mai, 20h00 Église du Gesù Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00

Concert de l’Ensemble vocal et de l’Ensemble polyphonique du Conservatoire
Rolandas Muleika, direction

Église du Gesù 22 bis rue des Fleurs, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Ensemble vocal et Ensemble polyphonique du Conservatoire

© NC

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