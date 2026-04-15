Concert, Église du Gesù, Toulouse
Concert, Église du Gesù, Toulouse jeudi 21 mai 2026.
Concert Jeudi 21 mai, 20h00 Église du Gesù Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir de mardi 8 mai 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places peuvent se libérer. Nous vous invitons à vous présenter sur place 15 minutes avant le début du concert).
Rolandas Muleika, direction
Église du Gesù 22 bis rue des Fleurs, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Concert du Chœur grégorien du Conservatoire
© NC
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