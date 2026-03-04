Concert, Église Saint Pierre des Chartreux, Toulouse
Concert, Église Saint Pierre des Chartreux, Toulouse vendredi 17 avril 2026.
Concert Vendredi 17 avril, 20h00 Église Saint Pierre des Chartreux Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir du mardi 7 avril 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Concert de Professeurs du Conservatoire :
Cécile Moreau : violon baroque et moderne
Julie Pumir : clavecin
Yoann Tardivel : orgue
Midori Sano : viole de gambe
Église Saint Pierre des Chartreux 31 rue Valade 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}] https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
« Instruments anciens et musique d’aujourd’hui »
NC