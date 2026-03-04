Concert, Église Saint Pierre des Chartreux, Toulouse

Concert Église Saint Pierre des Chartreux Toulouse

Concert, Église Saint Pierre des Chartreux, Toulouse vendredi 17 avril 2026.

Concert Vendredi 17 avril, 20h00 Église Saint Pierre des Chartreux Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir du mardi 7 avril 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Concert de Professeurs du Conservatoire :
Cécile Moreau : violon baroque et moderne
Julie Pumir : clavecin
Yoann Tardivel : orgue
Midori Sano : viole de gambe

Église Saint Pierre des Chartreux 31 rue Valade 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}] https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
« Instruments anciens et musique d’aujourd’hui »

NC