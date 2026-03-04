Concert, Église Saint Pierre des Chartreux, Toulouse

Concert Vendredi 17 avril, 20h00 Église Saint Pierre des Chartreux Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

RÉSERVATION : À partir du mardi 7 avril 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Concert de Professeurs du Conservatoire :

Cécile Moreau : violon baroque et moderne

Julie Pumir : clavecin

Yoann Tardivel : orgue

Midori Sano : viole de gambe

Église Saint Pierre des Chartreux 31 rue Valade 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

« Instruments anciens et musique d’aujourd’hui »

