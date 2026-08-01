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AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Concert El Trior Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

vendredi 7 août 2026 · Place de l'Eglise · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Place de Verdun
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Concert El Trior

Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Un trio festif qui rencontre à Saint-Georges son public toujours plus nombreux.
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Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   fasgdd17110@gmail.com

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English :

A lively trio that meets its ever-growing audience in Saint-Georges.

L’événement Concert El Trior Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique

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