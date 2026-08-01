Concert El Trior Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Concert El Trior

Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Un trio festif qui rencontre à Saint-Georges son public toujours plus nombreux.

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Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fasgdd17110@gmail.com

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English :

A lively trio that meets its ever-growing audience in Saint-Georges.

L’événement Concert El Trior Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique