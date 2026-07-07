Concert Elans d’amour Festival MECB Le Bourg Varenne-l’Arconce
jeudi 6 août 2026 · Le Bourg · Varenne-l'Arconce
Informations pratiques
Varenne-l’Arconce
Concert Elans d’amour Festival MECB
Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous propose un concert de musique de chambre
Chopin Barcarolle pour piano op.60
Mel Bonis Sonate pour violon et piano op.112
Franck Sonate pour violon et piano
Interprétation D. Rowland, G. Torossian, J. Steinbach
Billetterie en ligne recommandée durée 1 heure
Possibilité d’achat d’un forfait pour les deux concerts 18h et 20h30. .
Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com
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English : Concert Elans d’amour Festival MECB
L’événement Concert Elans d’amour Festival MECB Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III