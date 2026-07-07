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AGENDA · Varenne-l'Arconce

Concert Elans d’amour Festival MECB Le Bourg Varenne-l’Arconce

jeudi 6 août 2026 · Le Bourg · Varenne-l'Arconce

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise romane
Ville
71110 Varenne-l'Arconce
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varenne-l’Arconce

Concert Elans d’amour Festival MECB

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous propose un concert de musique de chambre
Chopin Barcarolle pour piano op.60
Mel Bonis Sonate pour violon et piano op.112
Franck Sonate pour violon et piano
Interprétation D. Rowland, G. Torossian, J. Steinbach

Billetterie en ligne recommandée durée 1 heure
Possibilité d’achat d’un forfait pour les deux concerts 18h et 20h30.   .

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Elans d’amour Festival MECB

L’événement Concert Elans d’amour Festival MECB Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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