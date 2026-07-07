Concert George Sand Festival MECB Le Bourg Varenne-l’Arconce
jeudi 6 août 2026 · Le Bourg · Varenne-l'Arconce
Informations pratiques
Varenne-l’Arconce
Concert George Sand Festival MECB
Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous propose une lecture musicale, récitante et piano
George Sand, Extraits du Journal Intime
Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Viardot, Œuvres pour piano
J. Bourgès-Maunoury, M.C. Barrault
Court entracte
Sérénade [ musique de chambre ]
Clara Wieck Trois Romances op.22 pour violon et piano
Augusta Holmes La Nuit et l’Amour pour ensemble à cordes
D. Rowland, G. Torossian, Ç. Tunçelli, G. Ben Ziony, Arethusa Quartet, C. Carlier, J. Steinbach
Billetterie en ligne recommandée durée 1h30
Possibilité d’achat d’un forfait pour les deux concerts 18h et 20h30. .
Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com
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English : Concert George Sand Festival MECB
L’événement Concert George Sand Festival MECB Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III