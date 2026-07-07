Concert George Sand Festival MECB Le Bourg Varenne-l’Arconce

Informations pratiques

Varenne-l’Arconce

Concert George Sand Festival MECB

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous propose une lecture musicale, récitante et piano

George Sand, Extraits du Journal Intime

Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Viardot, Œuvres pour piano

J. Bourgès-Maunoury, M.C. Barrault

Court entracte

Sérénade [ musique de chambre ]

Clara Wieck Trois Romances op.22 pour violon et piano

Augusta Holmes La Nuit et l’Amour pour ensemble à cordes

D. Rowland, G. Torossian, Ç. Tunçelli, G. Ben Ziony, Arethusa Quartet, C. Carlier, J. Steinbach

Billetterie en ligne recommandée durée 1h30

Possibilité d’achat d’un forfait pour les deux concerts 18h et 20h30. .

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert George Sand Festival MECB

L’événement Concert George Sand Festival MECB Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III