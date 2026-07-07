UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Varenne-l'Arconce

Concert George Sand Festival MECB Le Bourg Varenne-l’Arconce

jeudi 6 août 2026 · Le Bourg · Varenne-l'Arconce

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise romane
Ville
71110 Varenne-l'Arconce
Département
Saône-et-Loire
Tarif
40 40 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varenne-l’Arconce

Concert George Sand Festival MECB

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous propose une lecture musicale, récitante et piano
George Sand, Extraits du Journal Intime
Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Viardot, Œuvres pour piano
J. Bourgès-Maunoury, M.C. Barrault
Court entracte
Sérénade [ musique de chambre ]
Clara Wieck Trois Romances op.22 pour violon et piano
Augusta Holmes La Nuit et l’Amour pour ensemble à cordes
D. Rowland, G. Torossian, Ç. Tunçelli, G. Ben Ziony, Arethusa Quartet, C. Carlier, J. Steinbach

Billetterie en ligne recommandée durée 1h30
Possibilité d’achat d’un forfait pour les deux concerts 18h et 20h30.   .

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert George Sand Festival MECB

L’événement Concert George Sand Festival MECB Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

À voir aussi à Varenne-l'Arconce (Saône-et-Loire)