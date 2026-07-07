Promenade visite guidée Festival MECB Le Bourg Varenne-l’Arconce

Informations pratiques

Varenne-l’Arconce

Promenade visite guidée Festival MECB

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous propose une promenade à la découverte de l’église de Varenne l’Arconce, restaurée l’an dernier.

Inscription obligatoire durée 30 minutes .

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Promenade visite guidée Festival MECB

L’événement Promenade visite guidée Festival MECB Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III