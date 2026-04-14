Concert électronique avec TRANSMISSION chez Bruno à Biarritz – 25 avril 2026, Grands salon aux volumes imposant face à la mer., Biarritz

Concert électronique avec TRANSMISSION chez Bruno à Biarritz – 25 avril 2026 Samedi 25 avril, 19h30 Grands salon aux volumes imposant face à la mer. Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/05712132 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers unique d’un concert électronique chez l’habitant à Biarritz. Le 25 avril 2026, Bruno ouvre les portes de son grand salon face à la mer pour une soirée mémorable avec TRANSMISSION. Ce projet solo vous emmène dans un voyage musical inspiré des années 80, mêlant synthwave, voix captivantes et un violon imprimé en 3D. Une occasion rare de partager un moment privilégié avec l’artiste dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Les places sont limitées, alors n’attendez plus pour vivre cette expérience hors du commun. 25 avril 2026 Grand salon, Biarritz ️ À partir de 9 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Grands salon aux volumes imposant face à la mer. Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/05712132 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/05712132 »}]

Concert électro intimiste à Biarritz, le 25 avril. Places limitées! Hormur Musique