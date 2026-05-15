Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay

Santenay

Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad

Domaine Evenstad 1 place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Place au rock’n’roll sur la terrasse du Domaine Evenstad avec le groupe ELIXIR !

Rendez-vous pour le dernier afterwork de la saison le Jeudi 10 Septembre à partir de 18h30, à Santenay.

L’entrée est libre et si vous le souhaitez, des planches à partager seront disponibles, ainsi que des vins au verre ou à la bouteille.

Vous pouvez dès maintenant réserver une table au 0379350035 hospitality@domaineevenstad.fr

Jeudi 10.09 à partir de 18h30

Domaine Evenstad, 1 place du Jet d’Eau à Santenay .

Domaine Evenstad 1 place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté hospitality@domaineevenstad.fr

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English : Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad

L’événement Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Santenay a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)