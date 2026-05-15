Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay
Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay jeudi 10 septembre 2026.
Santenay
Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad
Domaine Evenstad 1 place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Place au rock’n’roll sur la terrasse du Domaine Evenstad avec le groupe ELIXIR !
Rendez-vous pour le dernier afterwork de la saison le Jeudi 10 Septembre à partir de 18h30, à Santenay.
L’entrée est libre et si vous le souhaitez, des planches à partager seront disponibles, ainsi que des vins au verre ou à la bouteille.
Vous pouvez dès maintenant réserver une table au 0379350035 hospitality@domaineevenstad.fr
Jeudi 10.09 à partir de 18h30
Domaine Evenstad, 1 place du Jet d’Eau à Santenay .
Domaine Evenstad 1 place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté hospitality@domaineevenstad.fr
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English : Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad
L’événement Concert ELIXIR, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Santenay a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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