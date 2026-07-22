Apéro concert Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay
jeudi 20 août 2026 · Domaine du Château Philippe le Hardi · Santenay
Informations pratiques
Santenay
Apéro concert
Domaine du Château Philippe le Hardi 1 Rue du Château Santenay Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Retrouvez cet été nos apéro-concerts , au programme musique et vins du domaine !
La dernière date, le jeudi 20 août prochain, de 19h à 23h, profitez d’une soirée électro saxo avec Liam NRD.
Ce jeune et talentueux artiste chalonnais, DJ, batteur et saxophoniste connait déjà un grand succès avec ses platines et son saxo.
C’est dans la cour du château Philippe le Hardi que vous pourrez profiter de cette soirée en musique avec les vins du domaine, en vente sur place. Le domaine compte aujourd’hui près de 98 hectares de vignes répartis sur la Côte de Nuits, la Côte de Beaune et la Côte Chalonnaise.
Vous pourrez également déguster de délicieuses pizzas à l’ombre des platanes.
Tarif adulte 15 € (comprend l’entrée et un verre sérigraphié)
Tarif enfant: 5 €
Réservation obligatoire sur: https://www.billetweb.fr/apero-concert14
Soirée à partir de 19h, concert de 19h30 à 22h30. Fin de soirée à 23h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Contact
Domaine du Château Philippe le Hardi
1 rue du Château 21590 Santenay
Tel 03 80 20 61 87
caveau@philippelehardi.com
https://philippelehardi.fr/ .
Domaine du Château Philippe le Hardi 1 Rue du Château Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 61 87 caveau@philippelehardi.com
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English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Santenay a été mis à jour le 2026-07-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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