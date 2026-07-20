Loto Casino JOA de Santenay Santenay

Informations pratiques

Santenay

Loto

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Rejoignez-nous pour un moment convivial lors de notre loto ! Tentez votre chance au fil de 3 parties, avec 3 cartons par partie, et remportez de nombreux tickets jeu. Que vous soyez un habitué du loto ou simplement à la recherche d’un moment de détente, cette animation est l’occasion idéale de partager un bon moment dans une ambiance chaleureuse. L’animation est entièrement offerte aux membres du CLUB JOA. Les places étant limitées, pensez à réserver votre participation dès maintenant au 03.80.26.22.44. À vos cartons… et que la chance soit avec vous ! .

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44

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English : Loto

L’événement Loto Santenay a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)