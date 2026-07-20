Loto Casino JOA de Santenay Santenay
mardi 4 août 2026 · Casino JOA de Santenay · Santenay
Informations pratiques
Santenay
Loto
Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
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Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44
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English : Loto
L’événement Loto Santenay a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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