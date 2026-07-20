Dîner loto Casino JOA de Santenay Santenay
jeudi 27 août 2026 · Casino JOA de Santenay · Santenay
Informations pratiques
Santenay
Dîner loto
Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:15:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Profitez d’une soirée placée sous le signe de la convivialité avec notre Dîner Loto ! Optez pour notre formule à 25 €, puis tentez votre chance lors de 3 parties, avec 4 cartons par partie, pour remporter de nombreux tickets jeu. Que vous soyez amateur de loto ou simplement à la recherche d’une soirée agréable, cette animation est l’occasion idéale de partager un bon repas tout en jouant. L’animation est réservée aux membres du CLUB JOA. Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant au 03.80.26.22.44 pour vivre une soirée gourmande et pleine de surprises. .
Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44
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English : Dîner loto
L’événement Dîner loto Santenay a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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