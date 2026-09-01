Concert Elle et Lui Villefranche-de-Rouergue
samedi 19 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Concert Elle et Lui
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Quand une guitare rencontre une voix, quand des mots se posent sur ses notes… alors c’est Elle et Lui.
Elle c’est Agnès, une voix tendre et chaleureuse, pleine de poésie. Lui c’est Pascal, guitare sobre et sincère.
Depuis 2016, leur alchimie et leur complicité tissent un univers singulier qui a donné naissance à deux albums (compos françaises) Une chaise sur la mer en 2019 et L’autre sans l’un en 2022, récompensés par le prix du public de la scène découverte du festival J.Ferrat en 2023. A Villefranche, ils seront accompagnés à la batterie par leur ami André Allard. 14 .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
When a guitar meets a voice, when words settle onto its notes… that’s when it’s Her and Him.
L’événement Concert Elle et Lui Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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