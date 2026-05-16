CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze

Sorèze

CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Ca va bouger à la Terrasse !

Du funk au bord du lac ! Embée débarque en trio à La Terrasse pour une heure de groove pur.

Lignes de basse rondes, guitare qui claque et voix soul — la recette parfaite pour faire danser le lac de Saint-Ferréol.

Le samedi 1er août de 20h à 21h. .

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie

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English :

Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!

L’événement CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE