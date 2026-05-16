CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze
CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze samedi 1 août 2026.
Sorèze
CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Ca va bouger à la Terrasse !
Du funk au bord du lac ! Embée débarque en trio à La Terrasse pour une heure de groove pur.
Lignes de basse rondes, guitare qui claque et voix soul — la recette parfaite pour faire danser le lac de Saint-Ferréol.
Le samedi 1er août de 20h à 21h. .
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie
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English :
Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!
L’événement CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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