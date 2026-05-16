Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze

CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze samedi 1 août 2026.

Lieu : RESTAURANT LA TERRASSE

Adresse : 144 Route de Carcassonne

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Sorèze

CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Ca va bouger à la Terrasse !
Du funk au bord du lac ! Embée débarque en trio à La Terrasse pour une heure de groove pur.
Lignes de basse rondes, guitare qui claque et voix soul — la recette parfaite pour faire danser le lac de Saint-Ferréol.
Le samedi 1er août de 20h à 21h.   .

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!

L’événement CONCERT EMBEE — FUNK EN TRIO Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Sorèze (Tarn)