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AGENDA · Le Pouliguen

Concert en Folie Micro-Folie Le Pouliguen

vendredi 31 juillet 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Micro-Folie
Adresse
8 rue Maréchal Joffre
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

Concert en Folie

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Dansez avec le soleil avec Angélique Kidjo, considérée comme l’unique diva africaine selon le Times.   .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10  info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Concert en Folie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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