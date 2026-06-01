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Visite guidée – Le charme des villas balnéaires, Rendez-vous devant l’Hotel de ville, Le pouliguen

Visite guidée – Le charme des villas balnéaires, Rendez-vous devant l’Hotel de ville, Le pouliguen

Visite guidée – Le charme des villas balnéaires, Rendez-vous devant l’Hotel de ville, Le pouliguen mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Rendez-vous devant l'Hotel de ville

Adresse : Façade rue, 17 rue Jules Benoît 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : Participation: 5, Participation: 0

Visite guidée – Le charme des villas balnéaires 7 juillet – 25 août, les mardis Rendez-vous devant l’Hotel de ville Loire-Atlantique

Participation: 5, Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T02:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T19:30:00+02:00

Découvrez les villas balnéaires de Penchâteau en longeant le rivage à marée basse (environ 2 heures). 

Munissez-vous de chaussures ne craignant pas l’eau de mer.

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Découvrez les villas balnéaires de Penchâteau en longeant le rivage à marée basse (environ 2 heures). Munissez-vous de chaussures ne craignant pas l’eau de mer. CULTURE PATRIMOINE

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