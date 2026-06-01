Visite guidée – Le charme des villas balnéaires, Rendez-vous devant l’Hotel de ville, Le pouliguen

Visite guidée – Le charme des villas balnéaires 7 juillet – 25 août, les mardis Rendez-vous devant l’Hotel de ville Loire-Atlantique

Participation: 5, Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T02:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T19:30:00+02:00

Découvrez les villas balnéaires de Penchâteau en longeant le rivage à marée basse (environ 2 heures).

Munissez-vous de chaussures ne craignant pas l’eau de mer.

Rendez-vous devant l’Hotel de ville Façade rue, 17 rue Jules Benoît 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 48 42 14 »}]

Découvrez les villas balnéaires de Penchâteau en longeant le rivage à marée basse (environ 2 heures). Munissez-vous de chaussures ne craignant pas l’eau de mer. CULTURE PATRIMOINE