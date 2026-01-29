Concert en forêt Nant
vendredi 7 août 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Concert en forêt
Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Avec Shams , duo oud et violoncelle
Une rencontre. Celle de deux musiciens aux parcours et aux cultures différentes, réunis par une même quête faire dialoguer les traditions avec les langages d’aujourd’hui.
Voir la page facebook de Shams
A 20h, au Mas Razal Sur réservation par mail 12 .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 9 72 28 30 50 masrazaldularzac@gmail.com
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English :
Featuring Shams, an oud and cello duo
L’événement Concert en forêt Nant a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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