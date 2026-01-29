Informations pratiques

Nant

Concert en forêt

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Avec Shams , duo oud et violoncelle

Une rencontre. Celle de deux musiciens aux parcours et aux cultures différentes, réunis par une même quête faire dialoguer les traditions avec les langages d’aujourd’hui.

Voir la page facebook de Shams

A 20h, au Mas Razal Sur réservation par mail 12 .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 9 72 28 30 50 masrazaldularzac@gmail.com

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English :

Featuring Shams, an oud and cello duo

L’événement Concert en forêt Nant a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)