Folle séance de musique Nant
jeudi 29 janvier 2026
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Laboratoire de Pure Imagination
Eux, ils se retrouvent, ils jouent et puis ils invitent des oreilles à voyager à travers les sons.
Le présent deviendra autre et le moment s’étirera au gré des vagues d’énergie.
Venez vivre l’improvisation in fieri basée sur l’écoute et pas seulement sonore…
Il s’agira d’une rigoureuse improvisation ludique habitée par
Mario Christophe Jullian trompette, bugle
Marc Calas guitare électrique
Kevin Lefloic pianino
Laurent Gibergues piano
Stefano Fogher contrebasse
Oyez, oyez, donc !
A 18h, au Jass’àZik du Mas Razal
Sur réservation .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com
