Folle séance de musique Nant

Folle séance de musique

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

2026-01-29

Laboratoire de Pure Imagination

Eux, ils se retrouvent, ils jouent et puis ils invitent des oreilles à voyager à travers les sons.

Le présent deviendra autre et le moment s’étirera au gré des vagues d’énergie.

Venez vivre l’improvisation in fieri basée sur l’écoute et pas seulement sonore…

Il s’agira d’une rigoureuse improvisation ludique habitée par

Mario Christophe Jullian trompette, bugle

Marc Calas guitare électrique

Kevin Lefloic pianino

Laurent Gibergues piano

Stefano Fogher contrebasse

Oyez, oyez, donc !

A 18h, au Jass’àZik du Mas Razal

Sur réservation .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com

English :

Pure Imagination Laboratory

