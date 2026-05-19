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Spectacle de théâtre Nant

Spectacle de théâtre Nant vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Cie Retour d'Ulysse

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Nant

Spectacle de théâtre

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Forces à vrai dire collectif
Portraits des Forces de l’ordre, un solo entre  cabaret militaire  et  théâtre ethnographique 

A 20h, au Mas Razal
Sur réservation par mail 10  .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie   contact@lemasrazal.fr

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English :

Collective strengths

L’événement Spectacle de théâtre Nant a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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