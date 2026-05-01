1ère journée du partage des passionnés d’automobiles sportives et historiques Nant
1ère journée du partage des passionnés d’automobiles sportives et historiques Nant dimanche 21 juin 2026.
Nant
1ère journée du partage des passionnés d’automobiles sportives et historiques
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Baptême passager
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
9h rendez-vous sur la place du village café de bienvenue
10h-11h30 baptême en passager (au profit de l’école du village)
11h balade au roadbook réservée aux équipages
12h30 repas à l’hôtel-restaurant Les Terrasses du Durzon
Ouvert à tous 7 .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 07 97 96 11
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English :
L’événement 1ère journée du partage des passionnés d’automobiles sportives et historiques Nant a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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