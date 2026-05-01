Nant

1ère journée du partage des passionnés d’automobiles sportives et historiques

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Baptême passager

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

9h rendez-vous sur la place du village café de bienvenue

10h-11h30 baptême en passager (au profit de l’école du village)

11h balade au roadbook réservée aux équipages

12h30 repas à l’hôtel-restaurant Les Terrasses du Durzon

Ouvert à tous 7 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 07 97 96 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 1ère journée du partage des passionnés d’automobiles sportives et historiques Nant a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)