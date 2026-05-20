Nant

Concert

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Bohème théorie par le Caribou Volant.

Le Caribou Volant est bien plus qu’un duo musical ; c’est une histoire d’amitié, de créativité et de partage. Yoan et Ninon animent également des ateliers pour transmettre leur passion à la jeune génération, perpétuant ainsi le cycle de la musique et de l’inspiration. À chaque concert, à chaque rencontre, Le Caribou Volant invite à ralentir, à rêver, à espérer. Comme un souffle poétique dans le tumulte du monde.

Bohème théorie est un titre qui joue avec les mots, c’est un morceau où la langue très rythmique claque et vient se mêler à la flûte traversière. Avec ce nouveau titre on navigue aux frontières de la musique africaine et indienne et le rap ne semble pas si loin. Le morceau nous emmène dans les dédales de la ville qui danse C’est la ville qui brille, qui scintille dans mes yeux, sur son corps amoureux, c’est la vie qui fourmille. Paroles et musique Le caribou volant, Yoan Giansetto, Ninon Moreau.

A 20h30, dans le parc du Claux

Concert précédé d’un pique-nique citoyen à partir de 19h. .

Nant 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Bohème théorie by Le Caribou Volant.

L’événement Concert Nant a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)