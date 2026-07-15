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AGENDA · Nant

Exposition de sculptures Nant

samedi 1 août 2026 · Nant

Exposition de sculptures Nant

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Adresse
Mairie
Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Tarif

Nant

Exposition de sculptures

Mairie Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-01

Allons Y voir… Modelage de Sandrine Brillaud et Bois de Philippe Tellier
Aux jours et horaires d’ouverture de la Chapelle
Vernissage le samedi 1er août à 18h   .

Mairie Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02  nantnaturepatrimoine@gmail.com

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English :

Let’s Go See… Sculpture by Sandrine Brillaud and Woodwork by Philippe Tellier

L’événement Exposition de sculptures Nant a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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