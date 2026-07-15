AGENDA · Nant
Exposition de sculptures Nant
samedi 1 août 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Exposition de sculptures
Mairie Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Allons Y voir… Modelage de Sandrine Brillaud et Bois de Philippe Tellier
Aux jours et horaires d’ouverture de la Chapelle
Vernissage le samedi 1er août à 18h .
Mairie Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com
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English :
Let’s Go See… Sculpture by Sandrine Brillaud and Woodwork by Philippe Tellier
L’événement Exposition de sculptures Nant a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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