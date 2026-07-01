Fête de la St-Jacques Nant
vendredi 24 juillet 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Fête de la St-Jacques
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Trois jours de fêtes avec concours de pétanque, concert avec orchestre en soirée, ball-trap, paume dans le village et les hameaux, diverses animations pour petits et grands.
Vendredi 24 juillet
19h, concours de pétanque en triplette tirage 20h, inscription 19h. A gagner 150€+mises
20h30, apéritif animé par le duo Lapurée
23h, bal avec Pixel
Samedi 25 juillet
14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 200€ + mises
18h30, apéritif animé par Tristan, Brasucade de moules-frites
20h, repas animé par Gipsy Kompas entrée cochon à la broche avec riz fromage dessert (vente le samedi matin devant la mairie seulement)
23h, bal avec Abraxas
Dimanche 26 juillet
12h Paume dans le village. Animée par la peña Lou Terral.
14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 150€ + mises
16h30, spectacle folklorique puis bal musette avec Les Lavandes du Sauveterre
19h, apéritif animé par la peña Lou Terral, brasucade de moules / frites
21h, Spectacle Années 80 par la compagnie Eh Beh Dansez offert par la municipalité
23h, bal avec Podium Equinoxe avec DJ Sébastien B thème Animaux
Fête foraine tout le week-end .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12 comitedesfetesnant@gmail.com
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English :
Three days of festivities with a petanque competition, a concert with an orchestra in the evening, ball-trap, paume in the village and the hamlets, various animations for young and old.
L’événement Fête de la St-Jacques Nant a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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