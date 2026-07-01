Informations pratiques

Nant

Fête de la St-Jacques

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Trois jours de fêtes avec concours de pétanque, concert avec orchestre en soirée, ball-trap, paume dans le village et les hameaux, diverses animations pour petits et grands.

Vendredi 24 juillet

19h, concours de pétanque en triplette tirage 20h, inscription 19h. A gagner 150€+mises

20h30, apéritif animé par le duo Lapurée

23h, bal avec Pixel

Samedi 25 juillet

14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 200€ + mises

18h30, apéritif animé par Tristan, Brasucade de moules-frites

20h, repas animé par Gipsy Kompas entrée cochon à la broche avec riz fromage dessert (vente le samedi matin devant la mairie seulement)

23h, bal avec Abraxas

Dimanche 26 juillet

12h Paume dans le village. Animée par la peña Lou Terral.

14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 150€ + mises

16h30, spectacle folklorique puis bal musette avec Les Lavandes du Sauveterre

19h, apéritif animé par la peña Lou Terral, brasucade de moules / frites

21h, Spectacle Années 80 par la compagnie Eh Beh Dansez offert par la municipalité

23h, bal avec Podium Equinoxe avec DJ Sébastien B thème Animaux

Fête foraine tout le week-end .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12 comitedesfetesnant@gmail.com

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English :

Three days of festivities with a petanque competition, a concert with an orchestra in the evening, ball-trap, paume in the village and the hamlets, various animations for young and old.

L’événement Fête de la St-Jacques Nant a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)