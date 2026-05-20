Fête de la St-Jacques Nant
Fête de la St-Jacques Nant vendredi 24 juillet 2026.
Nant
Fête de la St-Jacques
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Trois jours de fêtes avec concours de pétanque, concert avec orchestre en soirée, ball-trap, paume dans le village et les hameaux, diverses animations pour petits et grands.
Programme 2026 dévoilé prochainement…
POUR INFO PROGRAMME 2025
Vendredi 25 juillet
19h, concours de pétanque en triplette tirage 20h, inscription 19h. A gagner 150€+mises
20h, apéritif animé par la Peña des Goupils
23h, bal avec Effervescence
Samedi 26 juillet
14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 200€ + mises
14h Olympiades inter-comités. Terrain de football 5 comités 5 épreuves. Remise des trophées à 18h30 au Parc du Claux.
18h30, apéritif animé par Lys Band, Brasucade de moules-frites
20h, repas animé par Ac’Loustics melon, jambon cochon à la broche avec riz au chorizo fromages dessert (vente le samedi devant la mairie seulement)
23h, bal avec Abraxas
Dimanche 27 juillet
12h Paume dans le village. Animée par la peña Lou Terral.
14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 150€ + mises
17h, spectacle folklorique avec Les Lavandes du Sauveterre
19h, apéritif animé par la peña Lou Terral, brasucade de moules frites
21h, spectacle Mon Truck en Plumes offert par la municipalité
23h, bal avec UltraMix Thème Plumes et Paillettes
Fête foraine tout le week-end .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three days of festivities with a petanque competition, a concert with an orchestra in the evening, ball-trap, paume in the village and the hamlets, various animations for young and old.
L’événement Fête de la St-Jacques Nant a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Nant (Aveyron)
- Marché Gourmand Nant 23 mai 2026
- Lecture vivante musicalisée Nant 23 mai 2026
- Atelier de Dégustation de Café Salle des jeunees Nant 24 mai 2026
- Concert Nant 24 mai 2026
- Broc-A-Nant Nant 25 mai 2026