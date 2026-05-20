Nant

Fête de la St-Jacques

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Trois jours de fêtes avec concours de pétanque, concert avec orchestre en soirée, ball-trap, paume dans le village et les hameaux, diverses animations pour petits et grands.

Programme 2026 dévoilé prochainement…

POUR INFO PROGRAMME 2025

Vendredi 25 juillet

19h, concours de pétanque en triplette tirage 20h, inscription 19h. A gagner 150€+mises

20h, apéritif animé par la Peña des Goupils

23h, bal avec Effervescence

Samedi 26 juillet

14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 200€ + mises

14h Olympiades inter-comités. Terrain de football 5 comités 5 épreuves. Remise des trophées à 18h30 au Parc du Claux.

18h30, apéritif animé par Lys Band, Brasucade de moules-frites

20h, repas animé par Ac’Loustics melon, jambon cochon à la broche avec riz au chorizo fromages dessert (vente le samedi devant la mairie seulement)

23h, bal avec Abraxas

Dimanche 27 juillet

12h Paume dans le village. Animée par la peña Lou Terral.

14h, concours de pétanque en doublette. Tirage à 15h, inscriptions à 14h. A gagner 150€ + mises

17h, spectacle folklorique avec Les Lavandes du Sauveterre

19h, apéritif animé par la peña Lou Terral, brasucade de moules frites

21h, spectacle Mon Truck en Plumes offert par la municipalité

23h, bal avec UltraMix Thème Plumes et Paillettes

Fête foraine tout le week-end .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12

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English :

Three days of festivities with a petanque competition, a concert with an orchestra in the evening, ball-trap, paume in the village and the hamlets, various animations for young and old.

L’événement Fête de la St-Jacques Nant a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)