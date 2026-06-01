Nant

Déambulation théâtrale

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).

Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère

Conception, texte & mise en scène Jean-Louis Cordina

Collaboration artistique & documentaire Elisabeth Cordina

Troupe 2.0 Solange Cayzac, Marie-Claire Coulet, Maryse Jaoul, Jean Costes, Xavier Etienne, Alain Fournier, Joël Philippe, Laurent Villaret.

Costumes & Accessoires Christiane Millan, Dominique Millan, Louise Iché & l’Atelier Papo’tricot. Habilleuse Marie Saux

Production Villa Antonin Artaud itinérantes/Théâtre des Sources.

RDV 17h, devant l’Abbatiale

Projet proposé à l’Association des Amis de l’Abbatiale & de la Chapelette du Claux aavec l’aimable concours de la municipalité de Nant .

Nant 12230 Aveyron Occitanie jeanlouis.cordina@gmail.com

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English :

As part of the 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).

L’événement Déambulation théâtrale Nant a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)