Déambulation théâtrale Nant
Déambulation théâtrale Nant samedi 27 juin 2026.
Nant
Déambulation théâtrale
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).
Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère
Conception, texte & mise en scène Jean-Louis Cordina
Collaboration artistique & documentaire Elisabeth Cordina
Troupe 2.0 Solange Cayzac, Marie-Claire Coulet, Maryse Jaoul, Jean Costes, Xavier Etienne, Alain Fournier, Joël Philippe, Laurent Villaret.
Costumes & Accessoires Christiane Millan, Dominique Millan, Louise Iché & l’Atelier Papo’tricot. Habilleuse Marie Saux
Production Villa Antonin Artaud itinérantes/Théâtre des Sources.
RDV 17h, devant l’Abbatiale
Projet proposé à l’Association des Amis de l’Abbatiale & de la Chapelette du Claux aavec l’aimable concours de la municipalité de Nant .
Nant 12230 Aveyron Occitanie jeanlouis.cordina@gmail.com
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English :
As part of the 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).
L’événement Déambulation théâtrale Nant a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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