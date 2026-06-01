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Déambulation théâtrale Nant

Déambulation théâtrale Nant samedi 27 juin 2026.

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Nant

Déambulation théâtrale

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).
Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère

Conception, texte & mise en scène Jean-Louis Cordina
Collaboration artistique & documentaire Elisabeth Cordina
Troupe 2.0 Solange Cayzac, Marie-Claire Coulet, Maryse Jaoul, Jean Costes, Xavier Etienne, Alain Fournier, Joël Philippe, Laurent Villaret.
Costumes & Accessoires Christiane Millan, Dominique Millan, Louise Iché & l’Atelier Papo’tricot. Habilleuse Marie Saux
Production Villa Antonin Artaud itinérantes/Théâtre des Sources.

RDV 17h, devant l’Abbatiale
Projet proposé à l’Association des Amis de l’Abbatiale & de la Chapelette du Claux aavec l’aimable concours de la municipalité de Nant   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie   jeanlouis.cordina@gmail.com

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English :

As part of the 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).

L’événement Déambulation théâtrale Nant a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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