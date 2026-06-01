Nant

Exposition Rêves de pierres

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-27

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026). Dessins et peintures

Dessins réalisés par Jacquie Barral

Aquarelle de Marcel Barral

Aquarelle et pastel de Romain Goetz

Peintures de Didier Malaquin

A la Chapelle des Pénitents .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026). Drawings and paintings

L’événement Exposition Rêves de pierres Nant a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)