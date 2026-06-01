Exposition Rêves de pierres Nant
Exposition Rêves de pierres Nant samedi 27 juin 2026.
Nant
Exposition Rêves de pierres
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-27
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026). Dessins et peintures
Dessins réalisés par Jacquie Barral
Aquarelle de Marcel Barral
Aquarelle et pastel de Romain Goetz
Peintures de Didier Malaquin
A la Chapelle des Pénitents .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02
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English :
As part of the 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026). Drawings and paintings
L’événement Exposition Rêves de pierres Nant a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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