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Exposition Rêves de pierres Nant

Exposition Rêves de pierres Nant

Exposition Rêves de pierres Nant samedi 27 juin 2026.

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Nant

Exposition Rêves de pierres

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-27
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-27

Dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026). Dessins et peintures
Dessins réalisés par Jacquie Barral
Aquarelle de Marcel Barral
Aquarelle et pastel de Romain Goetz
Peintures de Didier Malaquin
A la Chapelle des Pénitents   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 

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English :

As part of the 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026). Drawings and paintings

L’événement Exposition Rêves de pierres Nant a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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