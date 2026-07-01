Conférence agroclimatologie Nant
mardi 28 juillet 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Conférence agroclimatologie
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Par Serge Zaka, agroclimatologue
Ingénieur agronome, docteur en agroclimatologie , Serge Zaka s’est fait connaître ces dernières années dans les médias et sur les réseaux sociaux en parlant des impacts du changement climatique sur la production agricole.
Réaliste et porteur d’espoir,serge Zaka nous invite à réfléchir à l’adaptation de nos pratiques agricoles et alimentaires sur notre territoires.
Vagues de chaleur, sécheresses, gels tardifs ou ravageurs, le climat se dérègle et notre agriculture doit bifurquer… Oui, mais vers où ?
A 14h, salle du Petit Hall .
Nant 12230 Aveyron Occitanie contact@nantentransition.org
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English :
By Serge Zaka, agroclimatologist
L’événement Conférence agroclimatologie Nant a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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