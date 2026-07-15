Informations pratiques

Nant

Festival itinérant Les Herbes Folles

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Festival itinérant en plein air court métrage

Le festival de cinéma itinérant Les Herbes Folles revient ! Avec notre camping-car nous parcourons les routes du Larzac et des Cévennes et déployons notre écran de cinéma sous les étoiles.

Notre programmation met à l’honneur des films singuliers, qui trouvent rarement leur place dans les circuits de diffusion classiques. Cette année, le thème Fou de … célèbre celles et ceux qui aiment fort les passionnés, les curieuses infatigables, les obsédés joyeux ! Fou de chats, folle de bagnoles, chasseurs de balises météo, mordues d’haltérophilie, … et toutes et tous profondément épris·es de liberté.

Programme:

Fatmé Diala Al Hindaoui 15 min Documentaire France 2023

Soirée mousse Laïs Decaster 10 min Documentaire France 2022

Du pain et des jeux Judith Longuet-Marx et Léa Tarral 27 min Fiction France/Belgique 2025

Au bain des dames Margaux Fournier 30 min Documentaire- fiction France 2025

A 19h repas (prix libre)

A 21h15, projection dans le parc du Claux .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 79 00 77 contact.lesherbesfolles@gmail.com

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English :

Travelling open-air festival short film

L’événement Festival itinérant Les Herbes Folles Nant a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)