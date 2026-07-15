Festival itinérant Les Herbes Folles Nant
vendredi 17 juillet 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Festival itinérant Les Herbes Folles
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Festival itinérant en plein air court métrage
Le festival de cinéma itinérant Les Herbes Folles revient ! Avec notre camping-car nous parcourons les routes du Larzac et des Cévennes et déployons notre écran de cinéma sous les étoiles.
Notre programmation met à l’honneur des films singuliers, qui trouvent rarement leur place dans les circuits de diffusion classiques. Cette année, le thème Fou de … célèbre celles et ceux qui aiment fort les passionnés, les curieuses infatigables, les obsédés joyeux ! Fou de chats, folle de bagnoles, chasseurs de balises météo, mordues d’haltérophilie, … et toutes et tous profondément épris·es de liberté.
Programme:
Fatmé Diala Al Hindaoui 15 min Documentaire France 2023
Soirée mousse Laïs Decaster 10 min Documentaire France 2022
Du pain et des jeux Judith Longuet-Marx et Léa Tarral 27 min Fiction France/Belgique 2025
Au bain des dames Margaux Fournier 30 min Documentaire- fiction France 2025
A 19h repas (prix libre)
A 21h15, projection dans le parc du Claux .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 79 00 77 contact.lesherbesfolles@gmail.com
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English :
Travelling open-air festival short film
L’événement Festival itinérant Les Herbes Folles Nant a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Nant (Aveyron)
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