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AGENDA · Nant

Festival itinérant Les Herbes Folles Nant

vendredi 17 juillet 2026 · Nant

Festival itinérant Les Herbes Folles Nant

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Tarif
Prix libre

Nant

Festival itinérant Les Herbes Folles

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Festival itinérant en plein air court métrage
Le festival de cinéma itinérant Les Herbes Folles revient ! Avec notre camping-car nous parcourons les routes du Larzac et des Cévennes et déployons notre écran de cinéma sous les étoiles.
Notre programmation met à l’honneur des films singuliers, qui trouvent rarement leur place dans les circuits de diffusion classiques. Cette année, le thème Fou de … célèbre celles et ceux qui aiment fort les passionnés, les curieuses infatigables, les obsédés joyeux ! Fou de chats, folle de bagnoles, chasseurs de balises météo, mordues d’haltérophilie, … et toutes et tous profondément épris·es de liberté.

Programme:
Fatmé Diala Al Hindaoui 15 min Documentaire France 2023
Soirée mousse Laïs Decaster 10 min Documentaire France 2022
Du pain et des jeux Judith Longuet-Marx et Léa Tarral 27 min Fiction France/Belgique 2025
Au bain des dames Margaux Fournier 30 min Documentaire- fiction France 2025

A 19h repas (prix libre)
A 21h15, projection dans le parc du Claux   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 79 00 77  contact.lesherbesfolles@gmail.com

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English :

Travelling open-air festival short film

L’événement Festival itinérant Les Herbes Folles Nant a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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