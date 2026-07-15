Informations pratiques

Nant

Cinéma voyageur

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Cinéma Voyageur est un cinéma libre et ambulant qui pose son chapiteau sur l’espace public pour proposer des films courts et long métrages qui émerveillent, grattent et chatouillent.

Les films programmés à la dernière minute, en fonction du lieu et de l’énergie, sont produits à la marge de l’industrie cinématographique. Ils n’ont ni de diffusion télé en chaine nationale ni de distributeur en salle. Ils créent du lien, invitent à l’échange de points de vue, de questionnement dans une atmosphère intimiste.

Libre et indépendant de toute subvention, le cinéma devient ambulant grâce aux dons des spectateurs.

Rendez-vous à Egalières à partir de 18h avec vos paniers pour un repas partagé. Buvette sur place. .

Nant 12230 Aveyron Occitanie

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English :

%AB Le Cin%E9ma Voyageur %BB is a free, traveling movie theater that sets up its big top in public spaces to screen short films and feature-length films that amaze, provoke, and entertain.

L’événement Cinéma voyageur Nant a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)