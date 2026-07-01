Spectacle conte chanté Nant
mercredi 15 juillet 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Spectacle conte chanté
A la Chapelle des Pénitents Nant Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Les Quatre Voleuses , une échappée végétale contée et chantée par Colline Allanic
L’équilibre du monde est éprouvé par une épidémie qui décime la population. En errance, trois femmes se refugient dans la forêt. Une vieille, ridée comme l’écorce des arbres, leur ouvre la porte. Autour du feu, elle va leur apprendre à entendre la voix des plantes.
Découvrir le site internet de Colline
A 19h, à la Chapelle des Pénitents .
A la Chapelle des Pénitents Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com
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English :
Les Quatre Voleuses, a plant-based escape, told and sung by Colline Allanic
L’événement Spectacle conte chanté Nant a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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