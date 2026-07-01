Informations pratiques

Nant

Spectacle conte chanté

A la Chapelle des Pénitents Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les Quatre Voleuses , une échappée végétale contée et chantée par Colline Allanic

L’équilibre du monde est éprouvé par une épidémie qui décime la population. En errance, trois femmes se refugient dans la forêt. Une vieille, ridée comme l’écorce des arbres, leur ouvre la porte. Autour du feu, elle va leur apprendre à entendre la voix des plantes.

Découvrir le site internet de Colline

A 19h, à la Chapelle des Pénitents .

A la Chapelle des Pénitents Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Quatre Voleuses, a plant-based escape, told and sung by Colline Allanic

L’événement Spectacle conte chanté Nant a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)