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Concert Nant

Concert Nant

Concert Nant dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Cie Retour d'Ulysse

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Nant

Concert

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Avec Nizar trio
Le Nizar Trio, mené par la figure emblématique de la musique improvisée Michel Doneda, se produit dans le cadre du Off du Millau Jazz Festival.
Michel Doneda Saxs. Stephano Fogher Contrebasse. Uburli Baba Batterie.
A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10  .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83  contact@lemasrazal.fr

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English :

With Nizar trio

L’événement Concert Nant a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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