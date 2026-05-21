Concert Nant
Concert Nant dimanche 19 juillet 2026.
Nant
Concert
Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Avec Nizar trio
Le Nizar Trio, mené par la figure emblématique de la musique improvisée Michel Doneda, se produit dans le cadre du Off du Millau Jazz Festival.
Michel Doneda Saxs. Stephano Fogher Contrebasse. Uburli Baba Batterie.
A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10 .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 contact@lemasrazal.fr
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English :
With Nizar trio
L’événement Concert Nant a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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