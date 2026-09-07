Concert en langue provençale avec Aliço, entre tradition et modernité, Parc de la Maison Bèque, Camaret-sur-Aigues
samedi 19 septembre 2026 · Parc de la Maison Bèque · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
Concert en langue provençale avec Aliço, entre tradition et modernité Samedi 19 septembre, 18h00 Parc de la Maison Bèque Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Concert en langue provençale avec Aliço, entre tradition et modernité
Aliço est une auteure-compositeure interprète d’origine marseillaise. Amoureuse de sa région, la chanteuse dédie son premier album à la Provence en chantant exclusivement en provençal. Ses chansons françaises et provençales mêlent amitiés, poésie, enracinement et beauté de la Provence. Bon voyage musical en Provence!
Parc de la Maison Bèque 50, rue Constant Latour, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.62.98.53
Concert en langue provençale avec Aliço, entre tradition et modernité
©Aliço
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