AGENDA · Camaret-sur-Aigues
« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC, Chapelle Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint Andéol · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC Dimanche 20 septembre, 16h30 Chapelle Saint Andéol Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC
Les Racontottes des Cabanons, ce sont de petites histoires de vie, complètement inventées, quoique… C’est un voyage dans le temps, tendre et parfois cruel, parfois irréel et poétique. Ces histoires d’un temps sans machines agricoles, d’un temps où les grands-parents, les enfants et les petits enfants vivent ensemble dans les fermes, elles m’ont toutes été racontées par les cabanons de vigne.
Chapelle Saint Andéol Impasse Saint Andéol, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC
©Jean-Louis Suazade
À voir aussi à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse)
- Visites guidées de l’orgue restauré, avec l’Association Amis de l’Orgue, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues 19 septembre 2026
- Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues 19 septembre 2026
- Conférence « Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, son histoire, son avenir » de Bernard Deschamps, Fédération Parlaren en Vaucluso, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues 19 septembre 2026
- Concert en langue provençale avec Aliço, entre tradition et modernité, Parc de la Maison Bèque, Camaret-sur-Aigues 19 septembre 2026
- Conférence « Architecture rurale : les cabanons et les galets du Plan de Dieu » de Bernard Vallon – architecte, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues 20 septembre 2026