« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC, Chapelle Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues

Informations pratiques

« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC Dimanche 20 septembre, 16h30 Chapelle Saint Andéol Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC

Les Racontottes des Cabanons, ce sont de petites histoires de vie, complètement inventées, quoique… C’est un voyage dans le temps, tendre et parfois cruel, parfois irréel et poétique. Ces histoires d’un temps sans machines agricoles, d’un temps où les grands-parents, les enfants et les petits enfants vivent ensemble dans les fermes, elles m’ont toutes été racontées par les cabanons de vigne.

Chapelle Saint Andéol Impasse Saint Andéol, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC

©Jean-Louis Suazade