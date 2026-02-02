Pouilly-en-Auxois

concert en live SIMPLE CHORDS

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Break at Jane’s vous propose un concert en live . Le duo infernal les SIMPLE CHORDS avec un registre de variétés internationales pop rock, viendra nous enchanter le vendredi 10 juillet à partir de 20h30. Avec un registre des années 70 à 80, vous aurez 2h30 de show endiablé entremêlé de tendresse, comme on aimait le vivre dans ces décennies. Nostalgiques, mélomanes, curieux, fêtards….vous êtes tous attendus pour cet évènement exceptionnel au Break at Jane’s .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : concert en live SIMPLE CHORDS

L’événement concert en live SIMPLE CHORDS Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)