Concert En Passant 100 % Goldman Montreuil-Bellay
Concert En Passant 100 % Goldman Montreuil-Bellay vendredi 6 novembre 2026.
Montreuil-Bellay
Concert En Passant 100 % Goldman
Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
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Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr
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English :
L’événement Concert En Passant 100 % Goldman Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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