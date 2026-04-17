Montreuil-Bellay

Concert En Passant 100 % Goldman

Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

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Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr

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English :

L’événement Concert En Passant 100 % Goldman Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME