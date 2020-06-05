Concert en plein air au château de la Plinguetière, Château de La Plinguetière, Saint-Aignan de Grand Lieu

Concert en plein air au château de la Plinguetière Vendredi 5 juin, 20h00 Château de La Plinguetière Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Chaque année, au début de l’été, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie des écoles de musique de Saint-Aignan de Grand Lieu et Bouguenais proposent un concert en plein air dans un lieu remarquable de l’une des deux communes. Le concert au Château conjugue ainsi musique et patrimoine.

Le concept est simple et confortable : vous venez avec votre plaid, ou votre transat, vous vous installez face aux musiciens et vous profitez.

Cette année encore, le parc du château de la Plinguetière sera le décor de cette nouvelle édition.

Laissez-vous aller, c’est le début de l’été et il s’annonce musical !

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 05 juin à 20h

Parc du Château de la Plinguetière, 51 route du Champ de Foire

44860 Saint-Aignan de Grand-Lieu

Tout public – Gratuit – Accès libre

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Profitez d’un concert en plein air et tout public dans le parc du château de la Plinguetière

Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu