Saint-Julien-la-Genête

Concert en plein air

Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Concert gratuit en plein air

Buvette et petite restauration sur place .

Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 45 35 44 fredloisyltiph@orange.fr

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English : Concert en plein air

L’événement Concert en plein air Saint-Julien-la-Genête a été mis à jour le 2026-06-18 par Creuse Confluence Tourisme