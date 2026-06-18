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Concert en plein air Saint-Julien-la-Genête

Concert en plein air Saint-Julien-la-Genête

Concert en plein air Saint-Julien-la-Genête vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Hall St Julien la Genête

Ville : 23110 Saint-Julien-la-Genête

Département : Creuse

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Julien-la-Genête

Concert en plein air

Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Concert gratuit en plein air
Buvette et petite restauration sur place   .

Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 45 35 44  fredloisyltiph@orange.fr

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English : Concert en plein air

L’événement Concert en plein air Saint-Julien-la-Genête a été mis à jour le 2026-06-18 par Creuse Confluence Tourisme

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