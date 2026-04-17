Le Conquet

Concert En Roues Libres

Eglise Sainte-Croix Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 19:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Un quatuor (hautbois, violon, alto, violoncelle) qui se déplace à vélo en Pays d’Iroise pour offrir un programme de musique classique.

Au programme Haendel, Teleman, Marcello et Boccherini. .

Eglise Sainte-Croix Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 09 98 88

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English : Concert En Roues Libres

L’événement Concert En Roues Libres Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE