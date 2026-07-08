AGENDA · Bagnères-de-Bigorre
Concert en station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
vendredi 7 août 2026 · LA MONGIE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Concert en station
LA MONGIE 5 Avenue du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert de fin de stage.
.
LA MONGIE 5 Avenue du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
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English :
End-of-workshop concert.
L’événement Concert en station Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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