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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Concert en station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

vendredi 7 août 2026 · LA MONGIE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
LA MONGIE
Adresse
5 Avenue du Tourmalet
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert en station

LA MONGIE 5 Avenue du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert de fin de stage.
  .

LA MONGIE 5 Avenue du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 

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English :

End-of-workshop concert.

L’événement Concert en station Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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